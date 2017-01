FREDERIKSHAVN: Foreningslivet har det svært i Danmark.

Det er blevet stadigt sværere at fastholde og rekruttere nye medlemmer til stort set alle foreningsaktiviteter i Danmark. Og ikke uventet har også foreninger i Frederikshavn store udfordringer. Det har man besluttet sig for at gøre noget ved i fodboldklubben Bangsbo Freja, og forleden kom det frem, at klubben i den nærmeste fremtid bevæger sig i nye retninger og tilbyder en noget anderledes aktivitet.

- Ja, så snart det overhovedet kan lade sig gøre, tilføjer vi e-sport til Bangsbo Freja-paletten. Vi har igennem et stykke tid nu sonderet terrænet for projektet, og senest har vi holdt møder med e-sport Danmark. Vi er blevet bestyrket i, at der er endda meget stor interesse hos de unge for at kunne dyrke deres store passion under ordnede forhold, siger bestyrelsesmedlem Tommy Pedersen.

E-sport er en betegnelse, der referer til udøvelse af computerspil på konkurrenceplan. En hurtig internetsøgning afslører, at sporten er i en rivende udvikling, og på verdensplan dyrkes den af millioner af mennesker. Men er der overhovedet harmoni mellem fodbold og e-sport?

- En del mere end man skulle tro. Vi har selv haft den slags tanker, men når man går de folk, der ved noget om sagen, på klingen, så fortæller de, at udøvere af e-sport nødvendigvis må være meget seriøse med deres sport, for den stiller store krav til deres fysik. Og den fysiske side af sagen har vi ideelle rammer til at arbejde med i Bangsbo Freja. Så der er faktisk temmelig god synergi mellem fodbold og e-sport, slutter Tommy Pedersen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke spil, der skal stå på programmet, men Bangsbo Freja oplyser, at man snarest vil arrangere et såkaldt lagenparty. Og her er det tanken, at alle interesserede spillere får lov til at give deres bud på, under hvilke rammer det nye tiltag kan folde sig ud.