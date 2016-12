Dronning udsat for døds-joke på nettet

Avis: Merkel slipper for kanslerudfordring fra EU-formand

- I det første stykke tid har været en tilvænningsproces, hvor jeg har brugt tid på at lære mit hold, mine holdkammerater og trænerteamet at kende. Det er gået godt, og jeg har spillet alle de kampe, som jeg har været i stand til, siger peruvianeren.

Edison Flores fortæller i øvrigt til agentbureauets hjemmeside, at det første halve år i Danmark har krævet tilvænning.

Spekulationerne om Flores’ returskifte til Peru startede, da Universitario de Deportes for en uge siden annoncerede, at man havde hentet Vejle-spilleren Juan Diego Gutiéres tilbage til Peru.

- Jeg har hørt om interessen, og jeg sætter også stor pris på den. Jeg er sikker på, at jeg i fremtiden vil trække i den cremefarvede trøje (Universitario de Deportes’ trøje, red.) igen, men lige nu koncentrerer jeg mig om fremtiden i min nuværende klub, siger Edison Flores til agentbureauets hjemmeside.

Edison Flores afviser dog selv et nært forestående skifte i et interview med sit agentbureau, AGREF. Det skriver bold.dk .

Der bliver således spekuleret i, om den peruvianske teknikker kan være på vej tilbage til sin gamle klub efter bare et halvt år i AaB.

Edison Flores afviser rygter om et muligt skifte tilbage til Peru. Arkivfoto: Michael Koch

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies