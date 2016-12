HANSTHOLM: En 51-årig mand fra Hanstholm slap med mindre kvæstelser, da han tirsdag kort efter klokken 09 blev skyllet i Hanstholm Havn.

Manden var ude for at tilse noget udstyr på Østre Tværmole og var lige stået ud af sin bil, da han blev ramt af en brodsø, som skyllede ind over kajen. Den næste sø tog hans bil, som også endte i havnebassinet.

Et mindre fartøj i havnen kom hurtigt til undsætning. Da skibet nåede hen til den 51-årige, var han allerede godt på vej til at redde sig selv op på kajen, men fik assistance af en person fra skibet. I mellemtiden var en af havnens firhjulstrækkere kørt ud til stedet, og de kunne køre den 51-årige til redningsstationen. Herfra kom han i ambulance til behandling på sygehuset i Thisted.

Uansvarligt

Ifølge vagtchef Ole Vanghøj hos Midt- og Vestjyllands Politi pådrog den 51-årige sig kun lettere kvæstelser. Manden var heldig at slippe så billigt fra episoden, understreger vagtchefen:

- Uanset om det er arbejdsrelateret eller som stormturist, så er det helt uansvarligt at bevæge sig ud på molen så kort tid efter, at stormen har raset, siger han.

At der har været store kræfter på spil, fik to medarbejdere fra redningsstationen i Hanstholm også at føle. De blev selv skyllet i havnen i forbindelse med redningsaktionen. Men heldigvis var de iført overlevelsesudstyr og slap uskadt fra vandgangen, oplyser Piter Fopma, bådfører og souschef på redningsstationen.

- De kan betragte det som en meget realistisk øvelse, tilføjer han.

Bil og udstyr bjærget

Efter hvad NORDJYSKE erfarer, er den 51-årige tilknyttet firmaet Wavepiston, som arbejder med et bølgeenergiprojekt i Hanstholm.

Direktøren for Wavepiston, Michael Henriksen, havde torsdag over middag endnu ikke talt med manden og ønskede ikke at udtale sig.

Både bilen og bølgeenergifirmaets udstyr, der også var skyllet i havnen, er blevet bjærget med hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.