INDLAND: Forsvarets Efterretningstjenestes cyber-enhed hjælper YouSee med at undersøge årsagen til det omfattende nedbrud nytårsaften. Det skriver enheden på Twitter.

- CFCS (Center for Cybersikkerhed, red.) er tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren - derfor er vi involveret i nytårsnedbruddet, lyder det.

Årsagen til nedbruddet har YouSee ikke ønsket at løfte sløret for.

- Der er et analysearbejde i gang i øjeblikket. Vi har lokaliseret fejlen, men vi arbejder på at forstå, hvordan det kunne ske.

- Før vi har klarlagt det, har vi ikke lyst til at udtale os nærmere om baggrunden for nedbruddet, udtalte pressemedarbejder Povl Rasmussen tidligere mandag.

Til TV2 oplyser Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, at han på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om en mulig årsag til nedbruddet.

YouSee er Danmarks største udbyder af kabel-tv og næststørste udbyder af bredbånd. I alt mistede 1,2 millioner kunder tv-signal, og de værst ramte kunder stod uden tv-signal i op mod 30 timer.

Signalet røg lørdag omkring klokken 16.30. Dermed gik mange blandt andet glip af at se dronning Margrethes nytårstale.

/ritzau/