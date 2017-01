THISTED: Tre såkaldte standup paddle surfere satte gang i en større eftersøgning ud fra Thisted tirsdag eftermiddag.

De er dog i god behold, meddeler indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted ved 17.15-tiden.

- De ringede selv til vagtcentralen, da de så helikopteren hænge over hovedet på dem, fortæller indsatslederen.

De tre var blevet sat i vandet ved roklubben i Thisted, og en person holdt øje med dem inde fra kysten. På et tidspunkt var de dog kommet så langt ud, at den person blev nervøs og ringede 112.

- Det må siges at være lidt dumdristigt at sejle ud, for det var jo mørkt og blæste, siger Henrik Gade Jespersen.

Surferne fandt selv i land ved Flade på Mors, men der nåede både at blive tilkaldt redningsbåd fra Hanstholm og sendt ambulance til havnen i Thisted - foruden altså helikopter.