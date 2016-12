AALBORG: Håndboldklubben EH Aalborg valgte tilbage i november måned at sige farvel til træneren Sune Sørensen på grund af svingende resultater i kvindernes 1. division. Siden har klubben været på jagt efter en ny permanent trænerløsning.

EH Aalborg kan nu præsentere 44-årige Morten Holmen som ny cheftræner.

- Morten Holmen er en engageret og hårdtarbejdende træner. Han er med sin store erfaring og kompetence omkring udvikling af spillere på et højt niveau den helt rigtige cheftræner for EH Aalborg, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Morten Holmen, der er et kendt ansigt i Nordjylland med tidligere trænerjob i det daværende Frederikshavn Fox, har skrevet under på en kontrakt for to og et halvt år.

- Jeg glæder mig til at vende hjem til Nordjylland og jeg ser frem til at starte mit arbejde i EH Aalborg, siger Morten Holmen.

Morten Holmen har de sidste syv og et halvt år været træner i Norge, hvor han blandt andet har ført den norske klub Halden HK fra den tredjebedste række op i eliteserien.

Desuden har Morten Holmen stået i spidsen for det danske kvindebeachlandshold, der vandt sølv ved EM i Randers i 2013. Men nu vender han tilbage til Danmark.

- Jeg ser frem til at møde spillerne og sammen med dem få lavet en god køreplan for, hvordan vi sammen kan få skabt en god kultur, hvor man kan få de bedste betingelser for at udvikle sig til at blive en god håndboldspiller - for derigennem at skabe nogle gode resultater, som på sigt kan få EH Aalborg tilbage på det store håndboldlandkort, siger den nye cheftræner.

Udover at stå i spidsen for EH Aalborgs førstehold skal Morten Holmen indgå i samarbejdet omkring talentudvikling på klubbens ungdomshold.

Morten Holmen overtager fra Jesper Stick, der har fungeret som træneren siden opsigelsen af Sune Sørensen.