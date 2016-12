AALBORG: Håndboldklubben EH Aalborg, der til dagligt spiller i kvindernes 1. division, har forstærket sig på målvogterposten.

De har således hentet nordjyske Hanne Frandsen, der tidligere har stået mellem stængerne for Fox Frederikshavn.

- Det er fantastisk at få indlemmet endnu en erfaren spiller i vores i forvejen meget unge trup, skriver EH Aalborg i en pressemeddelelse.

- Vi er sikre på at Hanne kan bidrage med en masse erfaring fra sine mange år med håndbold på højt niveau.

38-årige Hanne Frandsen har sin håndboldopvækst i Sindal, og efter sit ophold i Frederikshavn har hun tilbragt de seneste sæsoner i Norge.

Der er det blevet til kampe i både 1. division og ligaen for klubberne Frederikstad, Halden og Molde.

- Jeg glæder mig til at dele ud af min erfaring og synes at det er en spillertrup med en masse dygtige håndboldspillere og et spændende projekt, siger Hanne Frandsen, der samtidig glæder sig over at returnere til hjemstavnen.

- Jeg er glad for at være tilbage i Nordjylland og synes der er et stort potentiale både på holdet og i klubben, siger hun.

Næste opgave for EH Aalborg er 7. januar, når de skal en tur til Aabenraa, hvor SønderjyskE venter.