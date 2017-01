FREDERIKSHAVN: Fredag eftermiddag blev en 17-årig pige fra Frederikshavn opsøgt af sin 21-årige ekskæreste, der kommer fra Bindslev.

De to mødtes på Vibevej, hvor manden blev så sur, at han nikkede pigen en skalle, slog hende mindst 10 gange og tog halsgreb på hende. Pigen kom ikke alvorligt til skade under overfaldet.

Manden kan nu se frem til en tur i retten, hvor straffen for overfaldet skal udmåles.

Det gik også galt, da en 33-årig kvinde fra Frederikshavn lørdag eftermiddag var hjemme hos sin ekskæreste, som hun flyttede fra for nogle uger siden.

Under besøget blev den 39-årige mand så sur, at han tog halsgreb på kvinden og smed hende i gulvet - mens parrets børn var til stede.

Det lykkedes kvinden at slippe væk.

Ifølge politiet kan de to mænd nu se frem til at få takseret deres handlinger i retten. -høj