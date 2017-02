VENDSYSSEL: Der er god grund til at være på vagt, hvis man bor i en villa i Vendsyssel. Landsdelen er lige nu ramt af en voldsom indbrudsbølge, som især går hårdt ud over borgerne i Hjørring Kommune.

På bare én måned har der været 129 indbrud i en villa i enten Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Sidste år var det tal i samme måned 46.

Alene i Hjørring Kommune er antallet af indbrud i januar måned firdoblet i forhold til samme måned sidste år. 68 gange i årets første måned har borgere i kommunen anmeldt et indbrud i deres villa. Og der er ingen tegn på at tendensen er ved at vende. Så sent som torsdag var de tre indbrud i Tårs.

- Indbruddene sker typisk, når mørket falder på, men i de vågne timer frem til klokken 21. Tyvene kan dermed nemmere gemme sig i den almindelige trafik på gaden og villakvarterer. Og så tager de effekter, som smykker, kontanter, sølvtøj og småelektronik, som de let kan komme af sted med. Og så kommer indbruddene i klumper på to til tre, forklarer politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Borgerne skal ind i kampen

I følge politikommissæren, så ligner 80 procent af indbruddene hinanden og dét får politiet til at tænke, at det er samme personkreds, der står bag.

- Vi har jo ikke fået fat i nogle af dem, så vi kigger i alle retninger, men i høj grad efter om det kan være udlændinge, siger politikommissæren.

Erfaringsmæssigt ligner de mange indbrud også dem, som østeuropæiske tyve på gennemrejse i Danmark tidligere har stået bag.

Nordjyllands Politi har sat ekstra ressourcer af til at komme de mange indbrud til livs. Men politiet har også en opfordring til borgerne. Chancen for at standse de mange indbrud øges, hvis borgerne også aktivt går ind i kampen ved at tilmelde sig nabohjælp og ved at give politiet detaljerede oplysninger, hvis man tror man har set en indbrudstyv.