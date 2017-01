MORS: Fra 1. februar får Mors en ekstra bemandet ambulance, som vil blive placeret i Nykøbing. Det er resultatet af forhandlinger mellem Morsø Kommune, Falck og Region Nordjylland, som har stået på siden november.

- Vi får et ekstra dagberedskab i Nykøbing efter 1. februar. Det vil ske ved at det ambulanceberedskab, som hidtil har været i Vildsund, vil blive trukket til Nykøbing. Der vil så blive tilført et ekstra beredskab til Vildsund. De medarbejdere, der skal køre ambulancerne og tage vagterne, er netop blevet ansat, siger Henning Sørensen (V), formand for socialudvalget i Morsø Kommune.

Han understreger, at udvidelsen ikke har noget at gøre med den mediestorm, der har kørt i weekenden. Den blev startet, da Ekstra Bladet skrev, at Nordjylland har flest sorte pletter, hvor der går betydeligt længere tid end det garanterede gennemsnit på ni minutter og 12 sekunder, før man ser en ambulance ved akut sygdom.