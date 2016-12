KØBENHAVN: I syv år efter krisen holdt den amerikanske centralbank renten i nul. Resten af verdens største økonomier fulgte efter, og siden da har renterne verden over været historisk lave. Det er kommet boligejerne til gode.

Men onsdag vurderede USA’s centralbank, at det nu står så godt til for landets økonomi, at renten skulle hæves for blot anden gang siden 2006.

Samtidig varsler centralbanken tre yderligere rentestigninger næste år.

- Globalt er tidevandet ved at vende. Et tidevand, der har budt på helt ekstremt lave renter.

- Men det er vigtigt at understrege, at der stadig er steder i verden, hvor man ikke er kommet dertil endnu. Der er USA bare år foran eksempelvis Europa og Danmark, siger cheføkonom hos Sydbank Jacob Graven.

Dermed er der heller ingen grund til, at boligejere i Danmark begynder at sidde uroligt i stolen.

Økonomien i Europa tilsiger nemlig lave renter i en rum tid endnu. Inflationen er lav, det samme er væksten og der er alt rigeligt med problemer i Sydeuropa til at fastholde en lav rente.

- De lange renter kan godt stige en tand, men der bliver ikke i 2017 ændret på, at Nationalbanken har negative renter.

- Så i den forstand er der ingen grund til rentepanik i Danmark. Specielt de korte renter vil blive holdt nede af Nationalbanken og ECB’s lave renter, siger Jacob Graven.

USA’s centralbank begrunder rentestigningen med en forbedring af jobmarkedet og en moderat vækst. Begge ting, der også gør sig gældende i Danmark.

- Den danske rente har ingenting at gøre med økonomien og alt at gøre med økonomien i Europa.

- Vi fører en fastkurspolitik over for euroen, så vi bliver nødt til at have de samme renter som ECB. Det bliver vi nødt til for at forsvare kronen. Hvis vi havde højere rente end ECB, så ville der komme en hårdt købspres på kronen, siger Jacob Graven./ritzau/