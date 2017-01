SKØRPING/SVENSTRUP: Først opsagde Banedanmark her i begyndelsen af det nye år kontrakten med serviceleverandøren til de svigtende elevatorer på Skørping og Svenstrup station, og nu har direktionen for ejeren af hele det danske jernbanenet og stationer besluttet helt at skrotte de pågældende syv elevatorer og erstatte dem med helt nye.

Det fremgår alt sammen af et notat, som folketingsmedlem Rasmus Prehn som transportordfører for Socialdemokratiet har modtaget fra transportministeren som svar på hans mange spørgsmål omkring de gentagne driftsproblemer med elevatorerne på de to stationer.

Fejlhyppighed afgørende

I notatet vurderer Banedanmark, at de i alt syv elevatorer på de to stationer kan opretholdes i drift med en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.

Men samtidigt forventer den en fortsat høj fejlhyppighed på elevatorerne, at det ikke vurderes at være tilfredsstillende som en varig løsning.

Banedanmark vil ifølge notatet fra transportministeren forsøge at tilrettelægge fornyelsen således at de nuværende elevatorer opretholdes i drift mens elevatorerne udskiftes én ad gangen. Det må dog forventes, at driften i perioden vil være ustabil.

Samlet udgift på 7-10 mio.

Banedanmark oplyser i notatet, at den anslåede pris for syv nye elevatorer er 7-10 mio. kr., og at det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om dele af denne omkostning kan tørres af på den tidligere leverandør.

Borgmester Leon Sebbelin er glad for det nye udspil fra Banedanmark.

- For mig har det virket meget besynderligt, at de helt nye elevatorer slet ikke har fungeret tilfredsstillende. Jeg kunne bedre forstå problemet hvis der havde været tale om 50 år gamle elevatorer. Selv om der nu bliver tale om en større udskrivning for Banedanmark, er det vigtigste for os at elevatorerne på Skørping Station fungerer, påpeger han.