NORDJYLLAND: Der er ikke lang tid til, at juletrafikken for alvor sætter ind. Men på Skørping og Svenstrup Station må togpassagerer, der enten er dårligt gående eller kommer med barnevogn, finde en anden måde at komme til og fra de to byer på.

Elevatorerne på begge stationer står nemlig stille - og det har de gjort siden 3. november.

Banedanmark, som har ansvaret for elevatorerne, havde ellers tidligere meldt ud, at elevatorerne ville være tilbage i drift i uge 50 - altså i sidste uge.

- Situationen er uholdbar, og jeg synes, det er tydeligt, at der er et gigantisk attitude-problem i Banedanmark, siger Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn, der flere gange har rettet kritik af Banedanmark i sagen.

Han har derfor påpeget problemerne overfor transportminister Ole Birk Olesen (LA), som 12. december kom med følgende svar:

"Det er utilfredsstillende, at der bliver ved med at være problemer med elevatorerne på Svenstrup Station og Skørping Station. Jeg afventer i øjeblikket en redegørelse om sagsforløbet fra Banedanmark. Når redegørelsen foreligger, vil jeg orientere Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.".

Det vides endnu ikke, hvornår elevatorerne på de to stationer er tilbage i drift.