SKØRPING: De nåede det lige akkurat inden jul - teknikerne fra Banedanmark. Torsdag 22. december lykkedes det at få samtlige elevatorer på Skørping Station til at fungere til gavn for togpassagererne, oplyser kommunikationskonsulent Søren Peter Fiirgaard.

Til gengæld lykkedes det ikke inden jul at få elevatorerne på Svenstrup Station til at køre, da der her har været vanskeligheder med at få leveret de fornødne reservedele.