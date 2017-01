NØRAGER/DURUP: Eleverne i 4.b på Sortebakkeskolen har gennem et tæt samarbejde med sognepræst Rikke Visby Wickberg og deres klasselærer Tove Lassen Brødsgaard malet en ny stor altertavle til Durup Kirke vest for Nørager.

Det usædvanlige samarbejde blev indledt i efteråret, hvor eleverne i klassen arbejdede med religiøse symboler.

Her kom sognepræst Rikke Visby Wickberg på besøg og fortalte en mængde om disse symboler.

Det blev indgangen til at eleverne skulle tegne et billede ud fra de symboler de selv syntes var interessante.

Samtidigt blev det aftalt, at der skulle males et stort billede, der skulle bruges som ny altertavle i en periode i Durup kirke og placeres foran den nuværende.

Lang proces med først skitser

Eleverne i 4. b tegnede i først e omgang skitser i massevis, hvor nogle af dem tænkte hele Noas ark ind, mens andre tegnede fisk, hjerter, kors og kirker.

Derefter forstørrede de deres tegningerne op på MDF plader og begyndte maleriet.

Spørgsmålene var mange under arbejdet, for hvordan skulle de tegne hænder eller lave den ønskede krans og hvordan skulle de begynde med at male deres motiver og med de rigtige farver.

Der blev blandet og afprøvet farver i klassen, hvor der time efter time blev der malet i to-tre lag før tingene var som de ifølge eleverne skulle være.

Skitsen til den store nye altertavle blev lavet, og mens elevernes eget maleri tørrede, kunne de hjælpe med at male den store, hvori kirkeårets farver er tænkt ind.

Tæt på afleveringen blev sognepræst Rikke Visby Wickberg inviteret ud på Sortebakkeskolen for at se, hvilket resultat der var kommet ud af arbejdet.

Hun blev så glad for resultatet, at hun besluttede at altertavlen og de mange mindre billeder skal på vandring videre til kirken i Kgs. Tisted og St. Binderup efter at have stået i Durup Kirk en måneds tid.

Det store altertavlemaleri overgives til Durup Kirke som ejendom, mens eleverne efter vandreudstillingen får deres minde farvestrålende malerier med hjem.

Officiel indvielse af altertavle

Indvielsen af den nye altertavle i Durup Kirk og billedudstilling er netop foregået i forbindelse med en international søndagsgudstjeneste i kirken i anledning af Danmission Nøragers 100 års jubilæum.

Pedellen på Sortebakkeskolen har hjulpet eleverne i 4.b med at transportere den nye store altertavle samt deres mindre altertavlemalerier på MDF-plader fra Nørager til Durup Kirke.

Eleverne selv gik strækningen på de 2,5 kilometer fra skoen og ud til kirken for personligt at overlevere altertavlerne til sognepræst Rikke Visby Wickberg.