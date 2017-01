HJALLERUP: Elias Høgsted Nielsen er netop fyldt 10 år, bor i Hjallerup og går i skole i Klokkerholm. Det er der vel ikke noget særligt i. Det særlige er, at han er med i "Danmark har talent" og er kommet så langt som til semifinalen.

Som tv-seerne kunne se lørdag, så var han med i den omgang, som hedder audition, og specielt Jarl Friis-Mikkelsen var begejstret for hans optræden og var den første af dommerne, som trykkede på guldknappen, hvilket betyder, at man er med i næste runde, som altså er semifinalen, hvor optagelserne finder sted i marts i København.

Audition, som blev sendt i lørdags, blev optaget på Folketeatret i København allerede i september, hvilket betød, at Elias, hans familie og andre direkte involverede måtte bære rundt på hemmeligheden om, at han gik videre til semifinalen. Man kan blot prøve at forestille sig, hvor svært det har været for Elias at holde tand for tunge i så lang tid, mens han næsten hver dag har været sammen med sine kammerater.

Det er næsten umuligt at nævne en type optræden, som ikke har været og vil blive præsenteret ved denne konkurrence. Der er alt lige fra almindelig skønsang over alle former for musikalske udfoldelser, tryllekunst, ballet til gengivelse af fuglelyde. Elias, som har adhd optræder med rap og bruger musikken til at fortælle bl.a. om sin ensomhed, og de udfordringer, som hans situation giver ham.

Hans far, Thomas, er lærer og underviser bl.a. i musik og dansk, hvilket gør ham ideel for Elias at samarbejde med, når der skal laves sange. Thomas siger ganske vist beskedent, at det først og fremmest er Elias, som laver sangene. De har lavet en sang, som hedder "Ingen skal være alene", og Elias siger herom: - Jeg følte mig meget af tiden alene og ensom, da jeg gik på den første skole, men det gør jeg heldigvis ikke længere. "Alarm, alarm!" er titlen på en sang, som har et helt andet tema. - Den handler om min kæreste, og det er fordi, hun er så sød, siger han lidt genert.

- Hver eneste gang når jeg står på scenen, så er jeg nervøs i starten, men når jeg er kommet rigtigt i gang, så er nervøsiteten helt væk, fortæller Elias. Mens han er ude for at skifte til sit scenetøj, fortæller hans far om ham: - Som du nok har bemærket, så har han denne lidt urolige og ukoncentrerede væremåde, men i det øjeblik, han står på scenen, så er han parat og dybt koncentreret, og det er jo kommet ham til gode. Han er faktisk ret dygtig til rap.

Det bliver spændende at følge Elias videre frem i "Danmark har talent". - Ja, som til audition, så må vi med ham og sammen med bedsteforældrene sidde og heppe, klappe og råbe på ham. Vi skal måske have lavet et banner, som vi kan sidde med, siger hans mor, Janni, med et stort smil.