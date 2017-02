HADSUND: Endnu inden den nye rosæson for alvor er kommet i gang, kan den talentfulde Hadsund-roer Mikkel Knudsen smykke sig med en titel som europamester.

Blot et minut og 19 sekunder tog det for Mikkel Knudsen at ro sprintdistancen ved EM i indendørsroning, der i den forgangne weekend blev afholdt på Stadium Charlety i Paris.

Den tid var der ingen af konkurrenterne, der kunne matche, og dermed var EM-titlen i hus.

I mål var Mikkel Knudsen 1,3 sekunder foran en anden dansk roer, der dermed sikrede dansk dobbeltsejr på distancen.

- Jeg tog en chance og lagde meget hårdt ud i håb om at overraske min sædvanlige rival, Bastian Secher fra Roskilde.

- Vi skiftedes til at føre med en til to meter i forhold til hinanden frem til der resterede 150 meter. Her fik jeg pludselig tilkæmpet mig et overtag, fortæller den nybagte europamester.

Forud for sprintkonkurrencerne havde begge danske roere deltaget på den klassiske distance over 2000 meter. Også her demonstrerede de to danske roere deres meget høje internationale niveau ved at besætte de to forreste pladser.

Her blev det til sølv til Hadsunds Mikkel Knudsen i ny personlig rekord på distancen 6.08 minutter - 2,7 sekunder fra førstepladsen.

I alt deltog 67 roere i indendørs europamesterskaberne for de 16-18 årige.