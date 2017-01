K har et borgmesterbud

Det er yoga-instruktør i Jerslev, Marilyn Neilson, der har taget initiativ til dagen. Hun varmede op, og det var yoga- og pilatesinstruktør Dyveke Gjedsig Nielsen fra Dyveke Yoga og Pilates, der stod for dagen med masser af øvelser.

JERSLEV: Yoga er en god måde til at slappe af oven på en travl hverdag og ellers give kroppen ny energi.

Dyveke Gjedsig Nielsen stod for yoga-dagen. Foto: Kim Dahl Hansen

