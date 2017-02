HOBRO: 17 lokale 5. og 6. klasser var torsdag samlet i Hobro Idrætscenter til den første nordjyske udgave af dette års Naturfagsmaraton, som Naturvidenskabernes Hus står bag.

I løbet af dagen blev flere konkurrencer afholdt, og eleverne blev testet i flere grene af naturvidenskaben.

Naturvidenskabernes hus regner med 25.000 deltagere næste år, da flere og flere kommuner hører om succesen.

Lærerne i de forskellige klasser opfordres til at vejlede i stedet for at undervise i dette projekt. Således tvinges børnene til selv at fremskaffe deres information og løse deres problemer.