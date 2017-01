NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi havde nok at se til nytårsaften - men alt i alt var det en ret fredelig en af slagsen, fortæller vagtchef Heine Hansen fra Nordjyllands Politi.

- Der har været nok at se til. Vi har da også puttet nogen i detentionen i løbet af natten, men hvis man sådan ser en nytårsaften, så har jeg fået at vide af afgående vagtchef, at det har været en rigtig fin nytårsaften, siger Heine Hansen.

Den største sag var en mand, der i forbindelse med en politiforretning blev så sur på betjenten, at han endte med at bide betjenten i armen. Det ender med en sigtelse efter straffelovens paragraf 119 om vold mod tjenestemand i funktion.

- Han sidder i detentionen lige nu og skal afruses og afhøres om det, siger Heine Hansen.

Derudover har der været et hav af containerbrande rundt i landsdelen, men ikke nogen alvorlige brande i nat.

Den samme melding lyder fra Midt- og Vestjyllands Politi - der har været en del at se til, men ikke noget alvorligt.