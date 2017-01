NORDJYSKE Plus

HJØRRING: Billedhugger Stinne Teglhus spillede en kreativ og kølig rolle under åbningen af Vendsyssel Teater. På pladsen foran teateret huggede hun en havfrue ud af en isblok, og den transparente kvinde stod færdig med lys i, da mørket faldt på. Og holder frostvejret, vil hun forsat stå og lyse i mørket foran hovedindgangen.

Stinne Tegnhus har hugget denne smukke havefrue i is - den kan ses foran Vendsyssel Teater. Hun fik assistance af datteren Asta, der her ses i selskab med den iskolde frue. Privatfoto

