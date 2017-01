DRONNINGLUND: Traditionen tro holdt Falcks Redningskorps i Dronninglund sin nytårsparade i den store garage, som var fyldt med Falck-folk og deres familier.

De var bænket ved borde opstillet på tværs i lokalet, hvor en enkelt brandbil og det store Falck-banner gjorde én opmærksom på, hvor man var.

Så tilsyneladende var alt, som det plejer at være. Men kun tilsyneladende. Det var nemlig tydeligt at mærke, at noget af det lokale islæt manglede.

Flere af de "hoveder", som man de foregående år har set ved lignende lejligheder, var der ikke, og den lokale beretning om, hvad mandskabet på stationen havde udrettet i det forløbne år, manglede man.

Ved disse lejligheder var der altid lidt underforstået drilleri mellem beredskabschef Jens Anker Gere og stationslederen om, hvor mange udrykninger, brande m.m., der havde været. Men hverken beredskabschefen eller en stationsleder var til stede til denne nytårsparade.

Fuld bemanding

Men den redder med størst anciennitet i Dronninglund (42 år - imponerende!), Finn Larsen, kunne heldigvis oplyse om, at der stadigvæk er 20 deltidsbrandmænd, 12 reddere og 1 personvognsfører ved stationen. Dertil kommer afdelingen for følgeskader, som holder til i en bygning på Karetmagervej i Dronninglund samt på stationen, og som beskæftiger fem personer under ledelse af Peter Imer Frandsen.

Falck driver i øvrigt en lægeklinik på det tidligere sygehus i Dronninglund. Så da borgmester Mikael Klitgaard i sin nytårshilsen kunne fortælle, at man selv under den nye struktur bevarede de lokale stationer, så kunne man på tærsklen til 2017 trods alt bevare den lokale optimisme.

Borgmesterens nytårshilsen

Det er netop den nye struktur, hvor alle kommuner i Region Nordjylland er gået sammen til et beredskab, som gør, at noget ikke er, som det altid har været. Det kom borgmesteren også ind på i sin tale, og selvom han var tilfreds med den nye ordning, så var han lidt forbeholden, idet der i løbet af de næste par år også vil være nogle følgevirkninger af den nye struktur, som bl.a. går ud på, at Brønderslev Kommunes bidrag pr. indbygger til det samlede beredskab vil stige. Brønderslev Kommune har nemlig været en af de kommuner, som pr. indbygger har ligget lavest mht. udgifter til beredskabet.

- I har ydet en god indsats i løbet af året, og det går virkeligt godt med beredskabet, og i øvrigt har 2016 været et godt år for kommunen som helhed, sluttede Mikael Klitgaard.

En særlig familie

Inden borgmesterens nytårshilsen oplæste områdeleder Peter Burholt den officielle meddelelse fra landsledelsen.

I 2016 var det 110 år siden, at Sophus Falck oprettede den allerførste Falckstation i København, og Falck er nu en stor koncern på international basis.

Han kunne også fortælle, at den hidtidige landsleder, Allan Søgaard Larsen, fratrådte sin stilling i efteråret, og der er ikke endnu udnævnt en efterfølger. Der var selvfølgelig også tak til alle for veludført arbejde i 2016.

- Falck er meget mere end et job, for Falck er en særlig familie med stærke traditioner, hvor vi passer på hinanden, lød hans afsluttende bemærkninger.

Og ganske vist manglede som ovenfor omtalt noget af den lokale atmosfære, men når man kiggede sig omkring og så de mange Falckfolk med ægtefæller og børn, som hyggede sig vældigt, så måtte man give Peter Burholt ret: Det er en særlig familie.