HIMMERLAND: Slots- og kulturstyrelsen har netop sendt 1.017.000 kroner fra en udviklingspulje til et større læseprojekt, som Vesthimmerlands Bibliotekerne står bag i samarbejde med Rebild og Mariagerfjord Bibliotekerne.

Læseprojektets titel er RO(man)TID og skal via forskellige værktøjer ramme målgruppen "den travle familie" og "hverdagsdanskeren", hvor man ofte har svært ved at finde tid til at sætte sig, koble af og læse en bog.

Om projektets fremgangsproces forklarer projektleder Mette Drejer fra Vesthimmerlands Biblioteker:

- Projektets metode afprøves løbende i forløbet. Til dette formål vil vi fra bibliotekerne indgå et samarbejde med private og offentlige virksomheder for at teste metoderne i samarbejde med virksomhedernes medarbejdere. Vi evaluerer undervejs og vurderer, om tiltagene har den ønskede virkning i forhold til at skabe tid til fordybelse og læsning i de medvirkendes travle hverdag.

I udførelsen af projektet har bibliotekerne blandt andre allieret sig med forskningschef Carsten Beck fra Instituttet for Fremtidsforskning. Efter hans mening rammer projektet lige ned i tidsånden i disse år:

- Når man ser sig omkring her i 2017, så myldrer fremtiden frem. Det positive budskab er selvfølgelig, at teknologien kan hjælpe os. Men det udfordrer os også. Fordi vi netop altid vil have adgang til alting - hele tiden. Her kommer litteraturen og bøgerne ind i billedet. Som et sted for refleksion, tid til sig selv og nye måder at anskue verden på. Behovet vil findes i fremtiden. Men måske det skal hjælpes lidt på vej?