FREDERIKSHAVN: Den korteste afstand mellem A og B.

Det er den vej, vi tager. Uanset om den kommunale vej eller sti er anlagt endnu.

Det er en del af dna’et hos det dovne menneskedyr, og så kan vi lige så godt indrette byrummet derefter.

Det gør de så i Frederikshavn Kommune, der hár skrællet græsset af og anlagt en sti tværs gennem Rådhusparken i et øst-vest-gående spor, der forbinder Rådhus Allé i vest og Parallelvej og midtbyen i øst.

Det er de første spæde spadestik til en større ommøblering af Rådhusparken, som for alvor bliver synlig i starten af 2017.

"Trappen" på skrænten

Stien fortsætter op ad skrænten til Værkergrunden.

Og det er her gymnasieelever og andre dovne fodgængere har lavet deres egen sti tværs over den nu ryddede grund, der indtil for nylig rummede en række, faldefærdige administrationsbygninger.

I starten af januar, hvis ellers vejret tillader det, begynder arbejdet med "Trappen", der skal lede trafikken fra Værkergrunden og ned til Rådhus Allé og vice versa.

Trappen bliver bygget med en særskilt sliske til cyklister og en ditto til kørestole, barnevogne og lignende. Og så bliver der forskellige plateauer, der indbyder til, at folk sætter sig ned og nyder udsigten ned over parken.

- Folk har taget Værkergrunden i brug med det samme. Det viser, at der er et behov, så nu laver vi stien og trappen som første fase i fornyelsen af Rådhusparken, siger Jacob Børresen, chefkonsulent i Frederikshavn Kommune.

Stien og trappen forventes helt færdig i løbet af foråret, og herefter kommer de øvrige elementer drypvist i løbet af 2017, så hele herligheden kan stå færdigt i 2018, når Frederikshavn fejrer 200 års købstadsjubilæum.

P-pladsen vendes 90 grader

En af de næste store brikker bliver p-pladserne. De nuværende p-pladser langs Parallelvej sløjfes. I stedet laves en bånd med p-pladser umiddelbart syd for det Musiske Hus. Igen i et øst-vest-gående bånd med ind- og udkørsel i begge ender. Der bliver omkring 25 p-pladser flere end der er i dag.

P-området skal også kunne anvendes til udendørs arrangementer bag Det Musiske Hus.

Den øvrige del af Rådhusparken skal indrettes dels som grønt område dels som aktivitetsområde med legepladser, en sø, der om vinteren kan anvendes som skøjtebane, et skaterområde og lignende.

Håbet er, at Rådhusparken langt om længe kan blive "Folkets Park", et grønt åndehul midt i byen, der vil tiltrække dagplejemødre og børn, selvorganiserede, foreningsløse skatere, institutioner og skoler, og alle andre, der vil blive lokket til af det nye liv på det gamle jernbanerangerterræn midt i Frederikshavn.