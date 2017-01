K har et borgmesterbud

BRØNDERSLEV: Lørdag var der i dagtimerne indbrud i en villa på Elverhøj, hvorfra der blev stjålet en iPhone4 og en pose til boller. Bollerne efterlod tyven på køkkenbordet, men gennemrodede i øvrigt huset. Tyven kom ind ved at brække et vindue op.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies