Nordjyderne vil have både and og flæskesteg til jul

Menuen stod 23. december på grønlangkål med alt hvad dertil hører. Nordjysk Mad I/S leverer til alle plejehjem i Brønderslev Kommune samt til Psykiatrisk Sygehus.

BRØNDERSLEV: Der var gang i de store gryder og kæmpe-piskerisene kom i brug. Lillejuledag i køkkenet på Nordjysk Mad I/S på Brønderslev Psykiatriske Sygehus er årets travleste dag.

