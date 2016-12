Passagers bombetrussel får polsk fly til at nødlande i Prag

Marianne Larsen fortæller, at mange tænker på brugerne i Værestedet. Lille Østergaard Økologi, BagerKonditor i Brønderslev samt CL-Partyservice i Øster Brønderslev lægger ofte vejen forbi Værestedet med forskellige ting.

Marianne Larsen er én af de to ansatte. Desuden er 13 frivillige tilknyttet stedet.

- Pengene falder på et tørt sted, fortæller Marianne Larsen fra Kirkens Korshær. De skal nok blive brugt på en god måde til at glæde vore brugere.

- Jeg vil gerne støtte Kirkens Korshør, der udfører et meget stort arbejde. Det har jeg virkelig sympati for.

Den gavmilde gæst var bogtrykker Christian Danielsen, der kom med 5000 kr. Pengene er overskuddet fra et engagement med Brønderslev Handel.

