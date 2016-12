VEJLE: En mand fra Vejle-området er blevet varetægtsfængslet i fire uger for dødsvold mod et spædbarn.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad på vafo.dk.

Spædbarnet er død efter at være blevet udsat for vold, og en yngre mand er sigtet for at stå bag.

- Sigtelsen lyder på vold med døden til følge, men det kan jo ændre sig med tiden, siger vicepolitikommissær Frede Nissen, Sydøstjyllands Politi, til netavisen.

Dørene var lukkede, da manden blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden krævede ham varetægtsfængslet. Det foregik i Retten i Kolding fredag morgen.

På grund af dørlukningen er det sparsomt med oplysninger om sagen.

Politiet har ikke oplyst alder på manden. Barnets alder og køn er heller ikke oplyst, ligesom det ikke fremgår, hvornår volden fandt sted.

Det er desuden på nuværende tidspunkt uvist, hvilken relation manden har til spædbarnet.

/ritzau/