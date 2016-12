V. HASSING: Flere end 30 lufthavne over det meste af verden benytter teknologi fra Blip Systems i V. Hassing til at mindske trængsel og informere passagerne om kø-tider. Nu er lufthavnen i Bristol også kommet med, men der er man gået et skridt videre.

Mens andre lufthavne især måler ventetider for eksempel ved sikkerhedskontrollen, vil systemet i Bristol dække hele området.

På den måde vil lufthavnens ledelse kunne modtage oplysninger både i realtid og historisk om specifikke mønstre såsom gangruter, benyttelse af ind- og udgange og tid tilbragt på bestemte områder som parkeringspladser, check-in, sikkerhedstjek, lounger, gates med mere.

Ledelsen får dermed et indblik i, hvordan forstyrrelser eller ændringer påvirker standardadfærden, og hvordan man kan optimere hvert område for, at det fungerer optimalt.

Systemet virker ved registrering af forbipasserende mobiltelefoner og tablets, og det anvendes også på mange togstationer, i trafikken mange steder i verden, på skisportssteder, i forlystelsesparken og ved events.

I Bristol lufthavn, der er en af Englands hurtigst voksende med over syv millioner passagerer i 2016, har man etableret systemet for at forbedre styringen af flowet af kunder gennem terminalen - og det har været en stor succes, siger Paul Davies, driftsleder i lufthavnen.

Christian Bugislaus Carstens, marketingchef hos Blip Systems, forklarer, at for at forstå og forbedre de enkelte områder af driften af en lufthavn, er det vigtigt, at den rejsendes oplevelse ses som en enkelt proces i stedet for en række isolerede hændelser:

- Forståelsen, for at alle de enkelte hændelser påvirker hinanden, er nøglen til at åbne op for potentielle forbedringer. Præcise flow- og ventetidsoplysninger hjælper til at forstå, optimere og forbedre en lufthavns processer og til at fastholde acceptable ventetider, siger Christian Bugislaus Carstens.