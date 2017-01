VENDSYSSEL: Retten i Hjørring besluttede fredag at varetægtsfængsle en 33-årig mand fra Brønderslev frem til 18. januar.

Manden er sigtet i forbindelse med en større dopingsag, hvor også en 34-årig mand fra Pandrup er sigtet.

De to mænd er sigtet for at være i besiddelse af omkring 110.000 doping-enheder. Dermed er der tale om en sag med doping-kriminalitet af særlig grov karakter, og loven åbner op for fængselsstraffe helt op til seks år.

Anklager Thomas Klingenberg oplyser, at den 33-årige har kæret beslutningen om varetægtsfængsling.

Begge mænd nægter sig skyldige.