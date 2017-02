FREDERIKSHAVN: Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD har netop ansat endnu en maritim lærlingekoordinator i Nordjylland.

I 2014 oprettede MARCOD den første maritime lærlingeordning på vegne af dengang fire nordjyske virksomheder, der ønskede at ansætte en fælles lærlingekoordinator for at investere i flere og bedre lærlinge.

I dag bruges ordningen aktivt af seks virksomheder, der har øget deres antal af lærlinge fra 38 til 52, og den støttes dertil af seks sleeping partners.

Ordningen har inspireret til lignende ordninger i andre maritime miljøer i Danmark.

Flere nordjyske virksomheder har udtrykt interesse for ordningen, og derfor opretter MARCOD nu ordning nummer to i Nordjylland og har ansat 43-årige Søren Thomsen som ny maritim lærlingekoordinator.

Fra Tolne Efterskole

Søren Thomsen har en baggrund som automekaniker, montør og smed samt deltidsbrandmand.

Siden 2009 har han været ansat på Tolne efterskole og ledet en værkstedsskole for unge.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud til de nordjyske maritime virksomheder og fortælle dem om ordningen og dens muligheder. Koblingen mellem folkeskole og erhvervsliv har altid interesseret mig. Der er rigtig mange muligheder med en erhvervsuddannelse, som jeg gerne vil være med til at brande overfor de unge. Og endelig så glæder jeg mig til at få en mentorrolle overfor de unge lærlinge, hvor jeg skal sørge for, at de trives, men også, at de også yder en god indsats, siger Søren Thomsen.

Kollega med Anette

Søren Thomsen bliver kollega med Anette H. Sørensen, der har været ansat som maritim lærlingekoordinator med tilknytning til MARCOD siden juni 2014.

Foreløbigt er KS Maskinteknik A/S aktivt med i lærlingeordningen, mens JOBI Værft A/S som sleeping partner også støtter op om ordningen.

Den nye lærlingeordning er støttet af Den Danske Maritime Fond, der med sit tilskud gør opstarten af en ordning nummer to mulig. Fra 2018 skal den nye lærlingekoordinator gerne være 100 procent finansieret af maritime virksomheder.