VEJGAARD: Thisted FC var af flere årsager storfavoritter til træningskampen mod nedrykningstruede Vejgaard, men det var ikke prangende fodboldspil, der sikrede thyboerne pligtsejren på 2-0.

- Spillemæssigt nåede det aldrig specielle højder. Vi var gode efter de første 10 minutter, men det var urytmisk. Der manglede lidt både i tanke og handling, og selvom vi havde bolden rigtig meget, fik vi ikke skabt nok chancer frem ad banen, siger Thisted FC’s cheftræner Bo Zinck, der ikke vil ligge søvnløs over den lettere uskønne sejr over det undertippede bundhold.

- Det gælder jo trods alt stadig om at vinde. Man kan hurtigt tale længe om klichéer om, hvordan det handler om at få nogle meter i benene, men det er en god forberedelse frem mod forårets oprykningsspil, siger TFC-træneren.

Bo Zinck forventer ikke at kunne præstere en helt perfekt fodboldindsats i hver eneste kamp, og hvis ikke tingene flasker sig, er der andre dele af taktikbrættet, der skal tages i brug.

- Når tingene ikke sidder i skabet, er det vigtigt at kunne vinde alligevel. Så skal man have fokus på at være gode på standardsituationer og være gode til at forsvare. Derfor er det sejren og at holde målet rent, vi kan tage med herfra, fortæller Bo Zinck.