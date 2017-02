HJØRRING: Rækken af indbrud i synes uendelig.

I Højene i Hjørring var der onsdag tre indbrud i villaer.

Mellem klokken 15.30 og 21.30 har noget brudt et kældervindue op i en villa på Mjødurtvej, hvor der er stjålet smykker, et Garmin løbeur samt kontanter.

På Skovstjernevej har en villa også haft ubudne gæster i tidsrummet fra klokken 14.30 til 22, og også her er man kommet ind ved at bryde et vindue op.

Der er stjålet en bærbar computer og et Olympus spejlreflekskamera med taske.

Et andet sted i Højene, på Bellisvej, kom en beboer onsdag aften til det hus med et opbrudt vindue og manglende ting.

Indbrudstyve havde brudt vinduet, der vender imod baghaven, op.

Fra huset har tyvene stjålet en bærbar computer og kontanter.

På Svalevej i Ulvegravene i Hjørring har der også været indbrud i en villa.

Det har fundet sted mellem mandag og onsdag. Her er der stjålet en iPhone, en iPad og bærbar computer.

Fra en villa på Vænget i Lørslev er der i løbet af onsdag stjålet en iPad samt kontanter.

Også her er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op.

Det kriminalpræventive råd har mange forslag til sikring af vinduerne.