Tilbage i november udbad ejeren af bygningen sig betænkningstid til at finde ud af, hvad der skal ske fremover. Morten Andersen regner med, at der ikke går så lang tid, før der kommer en udmelding om værtshusets fremtid.

Han og forpagteren Rikke Sadolin har ellers styr på deres forsikring, som de tidligere manglede afklaring på. Derfor er de klar til at fortsætte værtshuset.

- Faktum er, at det endnu ikke er besluttet om Gate 7 lukker eller bliver genopbygget, siger Morten Andersen.

Siden der udbrød brand på Gate 7 på Østerbakken i Thisted natten til 3. november sidste år, har fremtiden været usikker for værtshuset.

THISTED: Vi ved godt, at der går rygter om, at Gate 7 lukker. Men som det er med rygter er det sjældent 100 procent sandheden, siger Morten Andersen, bestyrer af Gate 7.

Natten til torsdag 3. november udbrød branden på Gate 7, det var mandskabet på en saltspreder, der fik anmeldt branden til alarmcentralen. Det viste sig senere, at branden var påsat. Arkivfoto: Peter Mørk

