FREDERIKSHAVN: Der er penge at spare, hvis du tænker energi ind, når du renoverer din bolig.

En energirenoveret bolig bruger mindre varme, er billigere at bo i og højner salgsværdien. Hør, hvordan du kommer i gang til inspirationsmøde den 9. og 28. februar kl. 19.00 - 21.00 på "Energistien" på Knivholt Hovedgård.

Penge at spare

Danske boliger kan i gennemsnit spare mere end 30 procent på opvarmning af boligen ved at energirenovere, viser beregninger fra Statens Byggeforsknings Institut. Du kan derfor med fordel tænke energieffektive løsninger ind i hjemmet, hvis du ønsker at spare penge på energiregningen.

- Mange boligejere vælger at renovere boligen for at opnå et lavere energiforbrug. Samtidig ser vi en tendens til, at boligen stiger i værdi, når energimærket bliver bedre. Generelt er energimærket blevet en væsentlig parameter for potentielle købere, lyder det fra Jesper Nørgaard fra Energistyrelsen.

Øger salgsværdien

Et hus på 100 m2 øger i snit salgsværdien med 40-55.000 kr., hver gang husets energimærke rykker en tak op ad skalaen. Det viser en undersøgelse gennemført af Copenhagen Economics for Energistyrelsen.

Energimærkningen viser, hvor god energimæssig stand boligen er i, og synliggør energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Energimærkningen er gyldig i 10 år.

Kom og hør om energirenoveringer

Som boligejer kan det være svært at vide, hvilke energiforbedringer der bedst tjener sig hjem eller tilfører huset større værdi i forhold til komfort, indeklima og arkitektur. Skal man vælge at isolere sin bolig eller udskifte vinduer for at undgå træk? Eller er det bedre at skifte oliefyret ud med en varmepumpe?

Der er mange ting du selv kan gå i gang med i din bolig, nogle er lige til at gå til og andre kræver lidt mere gør-det-selv erfaring. Få inspiration til hvordan du selv kan gå i gang med at spare på energien den 9. og den 28. februar, hvor Energibyen i samarbejde med Energistyrelsens rådgivningstilbud holder inspirationsmøder om energirenovering. Arrangementet den 9. februar har fokus på den nyeste teknologi og anvendelse i din bolig, og arrangementet den 28. februar har fokus på gør-det-selv og hvordan du selv kan gå i gang.

Fageksperter deltager på møderne, hvor du kan høre mere om, hvordan du tænker energien ind i dit næste renoveringsprojekt, og hvordan du selv kan gå i gang.