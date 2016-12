LONDON: Engelske børn bør ikke heade til bolden i fodbold ifølge Den Engelske Spillerforening (PFA).

Foreningen appellerer kraftigt til Det Engelske Fodboldforbund (FA) om, at det bliver forbudt for spillere under ti år at foretage hovedstød.

Baggrunden er, at man vil forhindre, at unge pådrager sig hjerneskader.

- Jeg tror, at det seriøst bør overvejes. Det er ikke en panikhandling.

- Det vil være en velovervejet reaktion i betragtning af de beviser, der er kommet frem i forskellige sportsgrene og i begrænset omfang i fodbold, siger PFA’s formand, Gordon Taylor, til avisen Daily Telegraph.

En ny rapport fra University of Stirling viser, at det giver problemer med hukommelsen i 24 timer efter, at en fodboldspiller har headet flere gange til en fodbold, skriver AFP.

Ifølge undersøgelsen svækkes hukommelsen med mellem 41 og 67 procent i et døgn, efter at en person har foretaget 20 hovedstød.

Eksperter ønsker ifølge nyhedsbureauet at undersøge skaderne specifikt hos de unge spillere, hvis hjerner stadig udvikler sig.

I de senere år har mindst 250 tidligere fodboldspillere fået konstateret såkaldte degenerative hjernesygdomme, hvor hjernen er svækket, skriver AFP.

Det er derfor, PFA ønsker at følge eksemplet fra USA, hvor børn under 12 år ikke må heade til bolden i forbindelse med fodbold.

- Der har været regelændringer for de yngste i forhold til banerne, de spiller på, i forhold til antallet af spillere på holdene, om hvorvidt piger skal spille med drenge og op til hvilken alder.

- Det er meget på linje med disse ting. Vi ønsker ikke at genere den næste generation, men vi bliver nødt til at tænke os godt om. Spillet bliver nødt til at have en omsorgspligt over for alle deltagere, siger Gordon Taylor.

Den tidligere engelske landsholdsspiller Jeff Astle døde i 2002 af hjernetraume, som var opstået på grund af mange hovedstød med tunge læderbolde i karrieren som spiller op igennem 1960’erne og 70’erne.

/ritzau/