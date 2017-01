FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune accepterer ikke social dumping. Byrådet har for længst besluttet, at der skal anvendes arbejdsklausuler med kædeansvar ved arbejder for kommunen, men Enhedslisten vil nu skærpe opfølgningen på, at arbejdsklausulerne bliver overholdt.

Forslaget kommer efter, at DR for nylig afslørede en større sag om social dumping begået af et nedrivningsfirma, IC Group, som har arbejdet for en række kommuner og regioner i hele landet.

Enhedslistens forslag skal sikre, at skattekroner ikke finansierer arbejde udført af virksomheder, der ikke følger de aftalte regler på det danske arbejdsmarked.

Konkret foreslår Enhedslisten, at kommunen skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører entreprenøren anvender i forbindelse med en kontrakt.

Kommunen kan stille krav om, at entreprenøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejdet på arbejdspladsen.

Fagbevægelsen skal ifølge Enhedslistens forslag inviteres til samarbejde og stikprøvekontroller med gennemgang af lønsedler, opholds- og arbejdstilladelser med mere.

Byrådet drøfter forslaget på onsdag.