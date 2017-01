VESTHIMMERLAND: Da 2016 blev til 2017, var det samtidig signalet til et navneskift i Himmerlands Udviklingsråd.

Det gamle navn "Himmerlands Udviklingsråd" har efterhånden 14 år på bagen.

Fra 1993 og frem til 2007 var navnet synonym for god erhvervsservice i Nørager, Farsø og Aars Kommuner, og i den seneste halve snes år har Himmerlands Udviklingsråd fungeret som paraplyorganisation for Aalestrup Handel & Erhverv, Farsø Erhvervsråd, Løgstør Egnens Erhvervsråd og Aars Erhvervsråd - kort sagt det samlede, vesthimmerlandske erhvervsliv.

- Foreningens navn er imidlertid ikke længere i trit med nutidens organisering af lokal erhvervsservice og erhvervsfremme, og det har længe været et ønske at give foreningens image og kommunikationsplatform et løft til en mere moderne stil, forklarer erhvervschef Dan Skovgaard.

Som en slags prøveklud har Himmerlands Udviklingsråd siden 2015 opereret med tre supplerende aktivitets-brands; Erhverv Væksthimmerland, Iværksætter Væksthimmerland og Forum Væksthimmerland.

Specielt det første brand er i følge Dan Skovgaard blevet rigtig godt modtaget af det vesthimmerlandske erhvervsliv.

- Og vi er også selv blevet meget glade for navnet "Erhverv Væksthimmerland", som, vi mener, indeholder nogle meget præcise signaler om, hvad vi står for og arbejder med.

- Vi er jo netop en erhvervsforening, der arbejder på at skabe vækst i Vesthimmerland, fastslår erhvervschefen.

Pr. 1. januar 2017 er det gamle navn, Himmerlands Udviklingsråd, således lagt i arkivskuffen - og afløst af det nye, mere tidssvarende navn "Erhverv Væksthimmerland".

- Vi vil fremover kommunikere som Erhverv Væksthimmerland på alle vores platforme, og vi lancerer samtidig en ny hjemmeside med adressen vaeksthimmerland.dk, oplyser Dan Skovgaard.

Selve arbejdet i den vesthimmerlandske erhvervsorganisation bliver ikke nævneværdigt påvirket af navneskiftet, føjer erhvervschefen til.

- Vi glæder os til fortsat at fortælle de gode erhvervshistorier, afholde spændende og relevante erhvervsarrangementer og levere en fremragende erhvervsservice til iværksættere og virksomheder under vores nye navn og image.