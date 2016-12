To kunder kan powershoppe

Klubben forventer et underskud på omkring 30 millioner kroner for 2016.

Af meddelelsen på hjemmesiden fremgår det også, at kommerciel direktør Henrik Præst stopper i klubben.

Den afgående direktør tror dog på, at klubben er på rette vej rent sportsligt.

- Jeg havde på forhånd forventet, at det ikke ville blive nogen nem opgave at lede EfB i en periode med sportslig og økonomisk modgang, og det har jeg fået bekræftet, siger han til klubbens hjemmeside.

Hans-Peter Rasmussen er ærgerlig over, at ansættelsen i Esbjerg ikke blev en succes.

- Vi har derudover undervurderet betydningen af at have en administrerende direktør med rod i det sydvestjyske område, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Samtidig har klubben også erfaret, at det lokale kendskab har større betydning, end man havde forventet.

- Der vil i fremtiden være behov for en leder med en anden baggrund, end den han besidder fra sine ledelsesposter i den kommercielle verden.

- Vi har gennemlevet et år, hvor de forudsætninger, Hans-Peter Rasmussen blev ansat under, løbende har ændret sig, siger bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen til klubbens hjemmeside.

Det er kun fire måneder siden, at Hans-Peter Rasmussen blev ansat i Esbjerg.

ESBJERG: Fodboldklubben Esbjerg meddeler på sin hjemmeside, at man stopper samarbejdet med administrerende direktør Hans-Peter Rasmussen, men først når man har fundet en afløser.

Der har været mange nedture for Esbjerg-spillerne i denne sæson. Arkivfoto: Niels Husted/Scanpix

