SEJLSTRUP: Det er oppe i tiden at skifte karriere, men det er nok de færreste, der har gennemført et skifte som en snart 70 årig kvinde fra Sejlstrup.

Hanne Drejergaard Kjeldsen blev nemlig ordineret til tjeneste i Folkekirken i 2010, da hun i mere end 30 år havde undervist på Hjørring Gymnasium og HF Kursus.

- Jeg begyndte at undersøge mulighederne for at blive ordineret allerede i 2008, for det var ikke ganske enkelt, siger Hanne Drejergaard Kjeldsen.

Hun læste som ung teologi på Aarhus Universitet, men efter færdig udannelse have hun ikke spor lyst til at blive præst.

- Jeg havde slet ikke selvtillid nok og syntes, at det ville være en alt for stor mundfuld for mig. I de år var det også svært at være kvindelig præst, for de var samtidigt også præstekoner. Det kunne jeg ikke, så jeg begyndte i stedet timelærer på Hjørring Gymnasium.

Her kom hun til at arbejdede i 38 et halvt år frem til pensioneringen i 2012.

I 2010 var hun blevet ordineret og kort efter indsat i storpastoratet Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby som i en fem pct. stilling.

Siden har Hanne Drejergaard Kjeldsen været en flittig præstevikar i landsdelen.

Frem til 1. april er hun vikar for sognepræsten i Vrejlev Sogn, der har tre måneders orlov.