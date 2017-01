HJØRRING: Det er vigtigt, at byrådet hurtigt får et overblik over de skader, som stormen Urd påførte kommunens kystlinje.

Derfor tog borgmester Arne Boelt (S) og teknik- og miljøformand Ole Ørnbøl (S) teknisk direktør Andreas Duus og kommunaldirektør Tommy Christiansen med på en tur for at besigtige skaderne. De besøgte redningshuset i Løkken, nedkørslen i Nørre Lyngby, Lønstrup og nedkørslen i Nørlev.

Deres overvejelser fremlægges for byrådet, når teknisk forvaltning har givet et bud på, hvad det kommer til at koste.