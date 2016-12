Her er byttereglen du ikke kender

EU stævner Danmark i sag om regler for godstransport

Nordpolen er tæt på at rammes af tøvejr

Biler kørte over for rødt med katastrofeblink

Fristen for Danmarks indgivelse af svarskrift i sagen er fastsat til den 6. januar 2017.

Erik Østergaard, adm. direktør for vognmændene i DTL - Dansk Transport og Logistik, opfordrer også stærkt regeringen til at ikke vakle i troen på den danske fortolkning.

- Så kan vi komme ud af tomrummet og videre med nye løsninger. Det er der brug for, så vi ikke bliver ved med at miste danske chaufførjob, siger Jan Villadsen.

Jan Villadsen, formand for 3F’s Transportgruppe, opfordrer EU-kommissionen til at tage sig sammen, så der kommer styr på reglerne.

Ifølge et notat fra ministeriet til Folketingets Europaudvalg og Transport- og Bygningsudvalget står regeringen dog fast på den hidtidige fortolkning af cabotage-reglerne: "Regeringen fastholder, at den danske fortolkning af begrebet cabotagekørsel ikke er i strid med forordningen", står der i notatet fra 16. december.

Fagbladet har forsøgt at få en kommentar fra Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk (LA), men det er ikke muligt i dag, oplyser ministeriets pressechef Jan Thane.

EU i varslede allerede i 2014, at en retssag var på vej mod Danmark, og nu er det altså alvor.

KØBENHAVN: De danske regler mod ulovlig kørsel med gods, såkaldt cabotagekørsel, er for skrappe og strider mod EU-reglerne. Det mener EU-Kommissionen, som nu har stævnet Danmark for EU-Domstolen. Det skriver Fagbladet 3F.

De danske bestemmelser er for skrappe, mener EU-Kommissionen

Arkivfoto: Per Kolind

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies