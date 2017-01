THISTED: 19-årige Julie Paaske Christensen dimitterede i går fra 1. del af EUX Business - som den første elev fra det første hold på syv, der blev oprettet på EUC Nordvest i Thisted efter reformen i 2015.

EUX Business er en fireårig uddannelse, hvis man tager grundforløb 1 og 2, et studieår og to års læretid inden for kontor, handel eller butik.

Men uddannelsen er så fleksibel, at den giver mulighed for at springe videre til en kort eller mellemlang videregående uddannelse efter grundforløb og studieår.

Uddannelseschef Jane Vinther, EUD og EUX Business, siger, at det er ekstremt positivt, at skolen nu har mulighed for at tilbyde elever højere niveauer end tidligere.

Og det er populært.

Til sommer bliver 55 elever færdige med 1. del af EUX Business i Thisted og Nykøbing.

- Vi er spændte på, hvor attraktive de bliver for virksomhederne, siger Jane Holm Vinther.

Efter 1. del er eleverne kvalificerede til at komme i lære inden for eksempelvis økonomi, revision, spedition og butik.

Eller de kan læse videre på uddannelser som eksempelvis finansøkonom eller markedsføringsøkonom.