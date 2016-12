AALBORG: På grund af diverse afbud i form af skader, sygdom og en enkelt bokser, der ikke dukkede op, så blev det kun til seks kampe på programmet, da Aalborg Boksealliance onsdag aften afholdt deres traditionsrige julestævne.

Men de kampe, der blev til noget, bød til gengæld på ganske underholdende boksning.

Særlig stor opmærksomhed var de rom stævnets sidste to kampe, der begge var i sværvægt. Godt nok endte kampene med nederlag til de to lokale boksere, men det blev efter særdeles underholdende kampe.

Niclas B. Jensen fra Lindholm Bokseklub boksede sin første kamp, og han var oppe imod en anden debutant i Nicki Voselius fra Hinnerup, og de to debutanter leverede en særdeles underholdende match, hvor Hinnerup-bokseren til sidst trak det længste strå, efter der var blevet talt over Niclas B. Jensen i sidste omgang.

I aftenens sidste opgør fik publikum et af landets større talenter i sværvægtsklassen at se, da Rasmus Kallesøe fra Randers AC vandt sin ottende sjr i otte kampe over Dardan Nika fra IK Sparta.

Den unge Randers-bokser viste sig overlegen med både god teknik og en imponerende slagstyrke, og i tredje omgang havde kamplederen fået nok og stoppede Dardan Nika, da han havde måttet tage tælling for tredje gang i opgøret.

Det blev til to lokale sejre i de seks kampe. U15-bokseren Thomas Camporino fra AK Jyden sejrede med 3-0 over Buster Mingetti fra Haslev BK, mens Charlotte N- Johansen fra Lindholm Bokseklub ligeledes vandt med 3-0 over Astrid Kronberg fra Champs Camp Aarhus.