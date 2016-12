THISTED: En fælles beredskabsstation med Falck, politi og Brand under samme tag er rykket et skridt tættere på. Den nyhed fortalte borgmester Lene Kjelgaard Jensen under nytårsparolen på Falck stationen.

- Jeg har faktisk også glædet mig til at kunne sige her i dag, at der nu er penge på budgettet til at få projekteret en ny station i 2017 og 2018 til et egentligt anlæg. Projekteringsarbejdet er gået i gang, sagde borgmesteren, der håber, at første spadestik kan tages inden udgangen af 2017.

Placeringen for den kommende beredskabsstation er dog endnu uvis.