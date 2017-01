Savnet lokal leg for de små

Efter Eva Kjer Hansen sluttede den lokale folketingskandidat for Venstre i Himmerlandskredsen Marie Bjerre talerækken af.

I sit politiske oplæg kom Eva Kjer Hansen ifølge Thorkild Bækkelund ind på flere emner, blandt andet behovet for regeloprydning og reformjusteringer, Brexit og som afrunding en kritik af den politiske vedtagne beskæring af uddannelsesmulighederne for studerende.

Det samme gjorde Gert Sørensen og Albert Veggerby Andersen som formænd for kommuneforeningerne, og alle fire havde det forestående kommunalvalg i november som det primære emne.

Inden hun indtog talerstolen kom Gert Fischer og Per Bach Laursen som Venstres borgmesterkandidater i henholdsvis Rebild og Vesthimmerland Kommune hver med et oplæg.

En væsentlig årsag til det flotte fremmøde var at tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen var inviteret med som aftenens hovedtaler.

HAVERSLEV: Blandt medlemmerne af Venstre i Rebild og Vesthimmerland var der stor interesse for at deltage i den første fælles nytårskur forleden i Haverslev Hallens cafeteria.

