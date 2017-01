Vraget som kandidat for DF

Samfundsfaglærerne, der havde arrangeret mødet, glæder sig efter fællestimen over, hvor mange vigtige samfundsfaglige emner, der nåede at blive berørt i forbindelse med Rikke Karlssons besøg. Herunder begreber som aktindsigt og sagsindsigt.

Rikke Karlsson fortalte dels om sin tid som byrådsmedlem i Rebild - dels om den såkaldte MELD/FELD-sag fra EU, som for alvor bragte hende i politisk stormvejr - og på kollisionskurs med sin daværende partifælle i Dansk Folkeparti, Morten Messerchmidt.

VESTHIMMERLAND: De elever på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, der har samfundsfag på A- og B-niveau, fik forleden et spændende indblik i, hvordan betingelserne er i lokalpolitik - og i Europa-Parlamentet, da EU-parlamentariker Rikke Karlsson gæsteoptrådte i en fællestime på gymnasiet i Aars.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies