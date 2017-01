THY-HANNÆS: En 39-årig mand fra Sydthy, som blev anholdt tirsdag formiddag, er i et grundlovsforhør onsdag blevet fængslet i foreløbigt fire uger.

Hos politiet holdes kortene helt tæt til kroppen i sagen, da grundlovsforhøret er afviklet for det, der kaldes dobbeltlukkede døre.

Derfor er sigtelsen ikke offentlig, men fra kilder uden for politiet erfarer Thisted Dagblad, at der muligvis er tale om voldtægt af en teenagedatter og at det skulle være sket på et tidspunkt sidste år, men sagen har afventet resultaterne af nogle tekniske undersøgelser.