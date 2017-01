NORDJYLLAND: Væsentligt færre personer kom til skade med fyrværkeri i Nordjylland nytårsaften- og nat i forhold til sidste år.

Tre personer måtte behandles for fyrværkeriskader. To med overfladiske forbrændinger, mens en tredje er blevet forbrændt på brystkassen. Sygeplejerske på akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital, Majbritt Bonde, fortæller dog, at der kun er tale om mindre skader.

Stigning på landsplan

Sidste år var der otte fyrværkeriskader i Nordjylland, og det store fald i fyrværkeriskader i Nordjylland er helt modsat af tendensen på landsplan, hvor der i år skete en stigning på næsten en tredjedel i forhold til sidste år.

98 personer måtte på landsplan behandles med skader i forbindelse med fyrværkeri - 38 af dem var øjenskader.