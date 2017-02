FREDERIKSHAVN: Selvom ledigheden blandt HK’erne i Frederikshavn-Læsø er faldet lidt, er den stadig for høj.

Det konstaterede Pia Degn i sin beretning til de halvt hundrede HK-medlemmer, der forleden deltog i generalforsamlingen.

- Samlet set er ledigheden for de nordjyske HK’ere faldet det seneste år, hvor 230 har forladt arbejdsløshedskøen. Det er glædeligt. Hos os i Frederikshavn er HK-ledigheden også faldet lidt, men den er stadig for høj, sagde Pia Degn.

103 ledige HK’ere

Pia Degn kunne oplyse, at der var 29 færre ledige HK’ere i Frederikshavn i december sidste år i forhold til året før.

- I december var 103 lokale HK’ere uden arbejde. Beskæftigelsen er altså fortsat en stor udfordring for os her i Frederikshavn. De seneste statistikker viser, at beskæftigelsen i alle nordjyske kommuner er stigende - bortset fra Frederikshavn og Thisted. Fra oktober ’15 til oktober ’16 blev der samlet set 80 færre beskæftigede i Frederikshavn kommune, sagde Pia Degn og udtrykte håb om, at byrådets mange tiltag vil bære frugt i form af bedre beskæftigelse.

- Der er mange gode tiltag, blandt andet havneudvidelser og arbejdet med de fire vækstspor: Det maritime, oplevelser og turisme, fødevarer og energi. Det håber vi på lykkes. Når det går godt i andre erhverv, smitter det jo af på HK’erne, slog Pia Degn fast.

Genvalg til formanden

Der var enstemmigt genvalg til Pia Degn som formand hos HK Nordjyllands lokalråd for Frederikshavn/Læsø.

Som formand repræsenterer Pia Degn derfor også i de kommende to år lokalområdet i HK Nordjyllands bestyrelse.

Til lokalrådet var der nyvalg til Nicklas Bille (Frederikshavn Kommune), mens der var genvalg til Gitte Nyquist, Jonas Klarskov Christiansen, Anne Marie Schøn, Lilly Pedersen og Randi Offersøy.

Genvalg var der også til Frederikshavn/Læsø-områdets repræsentanter i HK Nordjyllands faglige sektorer: Pia Degn hos HK Privat Nordjylland, Randi Ofersøy hos HK Handel Nordjylland og Gitte Nyquist hos HK Stat Nordjylland.

- Det går bedre, end vi tror

Efter generalforsamlingen var Frederikshavns kommunaldirektør Mikael Jentsch gæstetaler.

- Det tager tid at indhente de mange arbejdspladser, vi har mistet. Men faktisk går det væsentligt bedre, end vi går rundt og tror, sagde han blandt andet.

- Vi satser på produktionsvirksomheder, og der bliver skabt rigtig mange nye arbejdspladser i kommunen. I løbet af de kommende år forventer vi at komme til at mangle 4.500 par hænder.